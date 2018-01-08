BAŞBAKAN EVLENDİ!
Başbakan Özgürgün İnci Pars ile evlendi!
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Gazeteci Sefa Karahasan Twiterr hesabında Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün İnci Pars ile evlendiğini ve Pars’ın dün akşam eşi olarak Başbakan’ın yanında yer aldığını yazdı.. İşte o paylaşım:
Başbakan @Hseyinzgrgn İnci Pars ile evlendi. @inci_pars Hanım, Başbakan’ın eşi olarak yanında yer aldı
Sefa Karahasan’ın Haber Kıbrıs'a verdiği bilgiye göre Başbakan Özgürgün İnci Pars ile dört gün önce evlendi. Başbakan Özgürgün partisinin seçim zaferi kazanması sonrasında dün akşam yaptığı konuşmada Pars, Özgürgün’ün yanında eşi olarak duruyordu.
Etiketler : Hüseyin Özgürgün, İnci Pars, evlenme
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