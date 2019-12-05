BAŞBAKAN GAZİLERİ KABUL ETTİ

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi yetkililerini kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den gelen ziyaretçilerin kendisini her zaman mutlu ettiğini söyleyerek, “Gazilerimizin yeri ayrı. Gereken saygıyı göstermek de boynumuzun borcu” dedi.

1974’den sonra Kıbrıs Türk halkının büyük kazanımları olduğunu, bunun en güzel göstergesinin de KKTC olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz paylaşımı ve ruhsatlandırma noktalarında da etkin rolü olduğunu belirtti.

KKTC’nin bugün geldiği noktanın 1974’de gerçekleşen Barış Harekatı’nın ne kadar isabetli bir adım olduğunun kanıtladığını kaydeden Tatar, o zamandan beri de sonuçsuz müzakere süreçleri yaşandığını söyledi.

Rumların iyi niyetten yoksun şekilde Kıbrıslı Türklerin haklarını vermemek için direndiğini, onların istediğinin çoğunluğun yönetiminde bir üniter devlet olduğunu anlatan Tatar, “Biz böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin garantörlüğünü ister” dedi.

Tatar, var olmaya devam etmek için birlik beraberlik içinde yaşamaya devam etmek gerektiğini söyleyerek, tüm gazilere sevgi ve saygılarını iletti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya şubesi üyeleri de, Tatar’a gönderilen selamları iletti ve Tatar’ı Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıldönümü etkinlikleri Şeb-i Arus’a davet etti.