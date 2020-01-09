BAŞBAKAN İSTANBUL'A GİDİYOR!

Başbakan Ersin Tatar, son günlerde bölgemizde meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın İstanbul’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Başbakan Tatar yarın saat 09:25’de İstanbul’a gitmek için KKTC’den ayrılacak.

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam saat 22:05’de yurda dönecek.