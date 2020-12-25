Başbakan Saner 13. maaşların bugün ödeneceğini açıkladı

Başbakan Ersan Saner, 13’üncü maaşların bugün ödeneceğini açıkladı. Başbakan Saner BRT’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’den 890 Milyon TL’lik kaynağın aktarılmasının onaylandığını ve söz konusu kaynaktan 13. Maaşların da ödeneceğini belirtti.

Başbakan Saner, ilk resmi temaslarını Ankara’ya gerçekleştirdiklerini anımsatarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile çok yararlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Saner, “Kıbrıs Türkünün herzaman yanında olan Anavatan Türkiye’nin Kovid-19 salgınından sonra ekonominin düzeltilmesi adına ortaya koymuş olduğu 2020 Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde aktarılması gereken 890 milyonluk kaynağın aktarılması onaylandı.

Hükümet tarafından bugün 13. Maaşların ödenmesi gerçekleştirilecek” dedi. Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkünün herzaman yanında olduğunu vurgulayan Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a teşekkürlerini sundu ve Anavatanla sıkı işbrliğinin devam edeceğini belirtti.

BRTK