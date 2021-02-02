Başbakan Saner:Denetimleri sıkılaştırdık

Başbakan Ersan Saner, değerlendirme toplantılarını sürdürüyor…

Başbakan Ersan Saner, İlçelerin Kaymakamları, Belediye Başkanları ve Polis Müdürleri ile toplantı yaptı…

Toplantıya İçişleri Bakanı Kutlu Evren de katıldı…

Başbakan Saner toplantının ardından Covid-19’dan dolayı tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de hastalığa karşı bir bıkkınlık oluştuğunu söyledi… Başbakan Ersan Saner vaka sayısında son iki ay içinde ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu ifade ederek, bu çerçevede de öncelikle yerel yönetimler denetleme konusunda yetki verdiklerini ve denetimlerin sıkılaştırıldığını söyledi. Temaslı hastaların devletin ilgili kurumlarına bildirimde bulunmasını isteyen Başbakan Saner, hastalığın kontrol altına alınabilmesi açısından temaslı kişilerin bu konuya özellikle hassasiyet göstermelerini rica etti…