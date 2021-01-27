Başbakan Ersan Saner, BRT’de yayınlanan “Gündem+” programında gündeme ilişki değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Saner, “Sağlığı korurken ekonomiyi de paralel götürmek zorundayız” diyerek, kapanma olmayan bölgelerde ekonomik faaliyetlerin sürdüğünü gerekli denetimlerin yapıldığı kaydetti. Saner, ülkede artan vakalara karşın sağlık sisteminde büyük bir sıkıntı yaşanmaması adına önlemlerin alındığına vurgu yaptı.

BRTK