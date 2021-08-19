Başbakan Saner:Sigorta prim desteği devam edecek

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’le Devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceği konusunda hemen bir çalışma yapılması için görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Saner hükümetin, pandemi nedeniyle uzun bir süredir iş dünyasının sigorta primlerine destek sağladığını anımsatarak, bu desteğin önümüzdeki süreçte de yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak içeriğe uygun olarak devam ettirileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’le Devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceği konusunda hemen bir çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varıldığını da dile getiren Saner, ekonomik Örgütlerle hükümet arasında yapılacak çalışma sonuçlandıktan sonra önümüzdeki aylarda Devletin özel sektöre prim desteğinin devam edeceğini kaydetti. Saner, “Dolayısı iş dünyamızı bu çalışma tamamlanıncaya dek gereğini yapmaya davet eder, herkese sağlık ve başarılar dilerim” dedi.

BRTK