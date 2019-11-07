BAŞBAKAN TATAR, İSTANBUL'A GEÇTİ!

Başbakan Tatar, “5. İstanbul Güvenlik Konferansı Gala Yemeği” ve “12. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri” törenine katılmak üzere bu sabah İstanbul’a gitti.

Ödül Töreni’nde Başbakan Ersin Tatar’a “2019 yılının Stratejik Vizyon sahibi Devlet Adamı Ödülü” takdim edilecek.

Başbakan Tatar, İstanbul ziyareti çerçevesinde bazı ziyaretlerde de bulunacak ve çeşitli basın yayın kuruluşlarına röportajlar verecek.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam KKTC’ye dönecek.