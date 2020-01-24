BAŞBAKAN TATAR, KORAHAN VE DİZDARLI'YI KABUL ETTİ
Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’yı beraber kabul ederek bir süre görüştü.
A+A-
Başbakan Ersin Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’yı beraber kabul ederek bir süre görüştü.
Bugün Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede Başbakan Ersin Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’dan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda görüş ve bilgiler aldı.
Etiketler : Ersin Tatar, Osman Korahan, Emine Dizdarlı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.