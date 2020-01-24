BAŞBAKAN TATAR, KORAHAN VE DİZDARLI'YI KABUL ETTİ

Başbakan Ersin Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’yı beraber kabul ederek bir süre görüştü.

Bugün Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede Başbakan Ersin Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’dan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda görüş ve bilgiler aldı.