Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. BAŞBAKAN TATAR, KORAHAN VE DİZDARLI'YI KABUL ETTİ
BAŞBAKAN TATAR, KORAHAN VE DİZDARLI'YI KABUL ETTİ

BAŞBAKAN TATAR, KORAHAN VE DİZDARLI'YI KABUL ETTİ

Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’yı beraber kabul ederek bir süre görüştü.

A+A-

Başbakan Ersin Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’yı beraber kabul ederek bir süre görüştü.

Bugün Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede Başbakan Ersin Tatar Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Ombudsman Emine Dizdarlı’dan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda görüş ve bilgiler aldı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.