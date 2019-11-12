BAŞBAKAN TATAR'A TAKILDI!
Cem Yılmaz Başbakana takıldı!
A+A-
Cem Yılmaz, ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ gösterisini, Kıbrıs Concorde Luxury Hotel’de gerçekleştirdi.
Cem Yılmaz, ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ gösterisini, Kıbrıs Concorde Luxury Hotel’de gerçekleştirdi. Komedyen, kendisini izlemeye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar’a, “Merak etmeyin, burada vatandaşlık konusunu konuşmayacağım” diye, takıldı.
Etiketler : Cem Yılmaz, Diamond-Elite-Platinum-Plus, Ersin Tatar
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.