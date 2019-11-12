BAŞBAKAN TATAR'A TAKILDI!

Cem Yılmaz, ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ gösterisini, Kıbrıs Concorde Luxury Hotel’de gerçekleştirdi.

Cem Yılmaz, ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ gösterisini, Kıbrıs Concorde Luxury Hotel’de gerçekleştirdi. Komedyen, kendisini izlemeye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar’a, “Merak etmeyin, burada vatandaşlık konusunu konuşmayacağım” diye, takıldı.