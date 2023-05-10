Başbakan Üstel, koalisyon hükmetinin bir yıllık icraatlarını paylaştı

Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti – Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümeti 1’inci yılında… Başbakan Ünal Üstel, basın toplantısı ile koalisyon hükmetinin 1 yıllık icraatlarını değerlendirdi.

Başbakan Üstel, Engelliler Haftası’na girdiklerini, hatırlatarak, “Engelli kardeşlerimizle bu yıl sonuna kadar kendilerinin uygun göreceği 50 kişiyi devlete istihdam yapacağız” dedi.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti olarak, bir yılı doldurduklarını ifade eden Üstel, ekonomiden sağlığa, turizmden çalışma hayatına, gençlikten kadına, spordan kültüre, enerjiden dış politikaya kadar pek çok alanda önemli işlere imza attıklarını söyledi.

İktidar ve istikrarla yürümeye devam ettiklerini ifade eden Üstel, Ana vatan Türkiye ile kardeşlik hukukunu güçlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye’ye tarihi ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Üstel, tarihi protokollere imza attıklarını belirtti.

BRT