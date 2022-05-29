Başbakan Üstel:Amacımız; çocuklarımıza, refah seviyesi artmış bir ülke bırakabilmektir

Yazılı açıklama yapan Üstel, 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Eylem Planı’nın, Faiz Sucuoğlu Hükümeti tarafından imzalandığını hatırlatarak, kendilerinin de hükümet olarak KKTC‘nin kalkınması ve gelişmesini amaçlayan, kapsamlıyapısal dönüşüm ve reformları içeren Eylem Planını sahiplendiklerini belirtti.

Hükümetin eylem planını Cumhuriyet Meclisinin bilgisine sunduğunu kaydeden Başbakan Üstel, Eylem Planının içeriğindeki birçok maddenin esasını sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve bürokratlarla birlikte hazırlayarak Türkiye’deki ilgili kurumlarla çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Üstel, Eylem Planı içerisinde yer alan bazı önemli maddeleri ise hafta başında gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile konuşma ve değerlendirme fırsatı bulacağını söyledi.

“Geriye dönüp baktığımda gerçekten çok zaman kaybettiğimizi görüyorum. Bizim artık zaman kaybedecek lüksümüz kalmadı” diyen Üstel, Eylem Planının hayata geçirilmesi için tüm Bakanlık ve kurumları harekete geçirdiklerini belirtti.

Eylem Planında, uzun yıllar boyunca vatandaşların ve işletmelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik vizyon bulunduğunu kaydeden Üstel, “Planda, bu sorunların çözümünde kullanılmak üzere Maliyede, Hazinemizde gerekli olan kaynağın oluşturulması var” dedi.

Başbakan Üstel, Planın yalnızca KKTC’ye yükümlülük getirmediğini, birçok maddede anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarına da yükümlülükler yüklediğini ifade etti.

Eylem Planında, aileler, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlı bireyler, sosyal yardım alan vatandaşlar ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik programların geliştirilmesi ve kadının statüsünün güçlendirilmesinin yer aldığı bilgisini paylaşan Üstel, Eylem planının sağlıkla ilgili bölümünde ise yıllardır halkın yaşadığı ve şikayetçi olduğu sorunları ortadan kaldıracak yatırımlar bulunduğunu anlattı.

Planda, Türkiye ile KKTC arasında mobil iletişimin kesintisiz ve ekonomik olarak sürdürülmesine ve uygulanan tarife ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin yapılacak düzenlemeler de bulunduğunu kaydeden Üstel, planın uygulanmaya başlaması ile birlikte halkın yıllardır yaşadığı birçok sorunu ortadan kaldıracak, yaşam kalitesini yükseltecek, kısacası yaşamı kolaylaştıracak birçok adım atılacağını söyledi.

Üstel, “Bu adımların atılması ile birlikte daha öngörülebilir, yaşam standartları daha yüksek bir ülkeyi birlikte yaratacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza, ulusumuza öngörülebilir, yatırım yapılabilir, refah seviyesi artmış bir ülke inşa edeceğiz” dedi..

Kıb-Tek ve enerji sektöründe çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Üstel, bu alandaki yapının sürdürülebilir olmaktan çıktığını, ülke ekonomisini sürekli bir şekilde aşağıya çeken, hane halkını ekonomik olarak zorlayan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir duruma geldiğini belirtti ve bunun böyle devam edemeyeceğini vurguladı.

Üstel, “Artık bir şeylerin değişmesi lazımdır. Hükümetimizin uygulamaya koyacağı eylem planı ile birlikte Kıb-Tek’in mali yapısı güçlendirilecek şekilde yeniden yapılandırılmasının sağlanması öngörülüyor. Buna kim itiraz edebilir ki? Bizim yapmak istediğimiz KKTC‘nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısını geliştirmektedir” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir ekonomik yapı yaratmanın yolunun bu adımları atmaktan başladığını kaydeden Başbakan Üstel, bugün ülkede yaşanan sorunların nedeninin zamanında atılması gereken adımların atılmaması, alınması gereken tedbirlerin alınmaması olduğunu vurguladı ve “Artık böyle devam edemeyiz” dedi…

Hedefleri arasında KKTC’de genel sağlık sigortası kurulması ve KKTC’deki sosyal güvenlik ve sigorta sisteminin aktüeryal sürdürülebilirliğinin sağlanmasının da bulunduğunu kaydeden Üstel, buna kimin neden hayır diyebileceğini sordu ve ülkenin geleceği, çocukların yarınlarının bu konularda yapılacaklarla daha güvenli bir hale geleceğini söyledi.

Üretimin öneminin dünyada yaşanan son gelişmelerle birlikte ortaya çıktığına dikkati çeken Üstel, hükümetin uygulamaya koyacağı eylem planı çerçevesinde sanayiciler için çağdaş, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de teknik desteği ve buradaki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nı yasalaştıracaklarını belirtti

Başbakan Üstel, gayrimenkul satışlarında yaşanan sorun ve kısıtlamalarının yatırımların önünü açacak şekilde iyileştirilmesinin de hükümetin yapacakları arasında yer aldığını kaydetti.

“Ülkemiz yatırımcılarının beklentilerine yanıt verecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz” diyen Üstel, ülkeye yeni yatırımların, yatırımcıların gelmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılacağını, var olan kısıtlamaların kaldırılacağını, böylece gençlere yeni istihdam kapılarının açılması ve ekonominin büyümesinin sağlanacağını söyledi.

Ödeme sistemlerini geliştireceklerini de ifade eden Üstel, gündemde TROY kartın yaygınlaştırılması, Dijital Liranın KKTC‘de pilot proje olarak başlamasına ilişkin eylemlerin bulunduğunu belirtti.

Finansmana erişimde zorluk yaşayan KOBİ’lere dönük proje bazlı mikro krediler sağlanmasına yönelik eylem maddesi kapsamında adımlar atılacağını ve kredi sağlanacağını da aktaran Başbakan Üstel, hedefleri arasında kamuda verimliliğinin artırılması, israfın önüne geçilmesi bulunduğunu, Eylem planında bu konularda atılacak adımların yer aldığını kaydetti.

Din işleri konusunda yapılan eleştirilere de değinen Başbakan Üstel, “Anayasamızın ve bizzat Anayasa Mahkemesi’nin kendisinin “Kur’an Kursları” ile ilgili verdiği karar şunu göstermiştir ki, Anayasal düzlemde din hizmetlerinin ehil din adamları eliyle devlet kontrolü altında, daha kurumsal bir çatı altında yürütülebilmesi için kanuni düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Biz bunu yapacağız. Bu alanda var olan sorunlara çözüm üreteceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin temel amacının ülkede kangrenleşmiş sorunların üzerine giderek bunlara kalıcı çözümler getirmek, halkın refah ve mutluluğunu artırmak olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, bunun için de anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışacaklarını belirtti ve artık daha fazla zaman kaybına tahammül kalmadığını söyledi.