Başbakan Üstel:Benzin 1.23 TL, Mazot 1 TL ucuzladı

Başbakan Ünal Üstel, yapılan hassas çalışmaların ardından 95 ve 98 Oktan benzin fiyatlarında da 1.23 TL, mazot fiyatlarında da 1 TL indirime gidildiğini açıkladı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, göreve geldiği zor ekonomik dönemden çıkış için, büyük bir çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içerisinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

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