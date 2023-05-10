Başbakan Üstel:Yüzde 1 faizli, 10 yıl vadeli ‘ilk evim kredisi’ vermeye başlıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, hane gelirleri 85 bin TL’yi aşmayan ve ilk defa konut sahibi olacak gençlere, 1 milyon 200 bin TL’ye kadar aylık yüzde 1 faizli, 10 yıl vadeli “ilk evim kredisi” vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti, “Halka hizmet yolunda 1 yıl” ismiyle basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel, toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin bir yılını değerlendirdi, hedefleriyle ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Basın toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, hükümete üye siyasi partilerin milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Üstel, hükümetin bir yılda yaklaşık 65 yasayı Meclis’ten geçirdiğini, bunların yanında 80’e yakın yasayı Meclis gündemine taşıdığını belirtti.

Kamu çalışanlarının alım güçlerini kaybetmemeleri için, imkanların da ötesine geçerek “tarihi artışlar yaptıklarını” dile getiren Üstel, özel sektörün desteklenmesi kapsamında on binlerce çalışanın sigorta primlerine destek sağladıklarını söyledi.

Üstel, “Hem işverenin yanında durduk hem de özel sektör istihdamının korunmasını sağladık” dedi.

Hükümetin hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üstel, hane gelirleri 85 bin TL’yi aşmayan ve ilk defa konut sahibi olacak gençlere, 1 milyon 200 bin TL’ye kadar aylık yüzde 1 faizli, 10 yıl vadeli “ilk evim kredisi” vermeye başlayacaklarını kaydetti.

Tarım, hayvancılık, ormancılık, arıcılık, balıkçılık ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere, 2023 yılı sonuna kadar sigorta prim desteğini yeniden başlatacaklarını dile getiren Üstel, “Bu destekten 7 bini aşkın insan faydalanacak” dedi.

Üstel, 150 bin TL’lik düşük faizli küçük esnaf, tarım ve hayvancılık kredilerini vermeye başlayacaklarını da söyledi.

Üstel, depreme dayanıklı olmadığı için, yıkılıp yeniden yapılması gereken konutlara yönelik de, 1 milyon 200 bin TL’ye kadar, aylık yüzde 1 faizli ve 10 yıl vadeli “depreme karşı dayanıklı evler kredisi” vereceklerini ifade etti.

Üstel, hükümetin bu yıl sonuna kadar 50 engelli kişiyi devlette istihdam edeceğini belirtti.

BRT