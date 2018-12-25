BAŞBAKAN'A ANJİYO YAPILIYOR!

Başbakan Tufan Erhürman’a anjiyo yapılıyor.

Dün akşam saat 22:30 da yüksek tansiyon nedeni ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil servisine başvuran Başbakan Tufan Erhürman’a anjiyo yapılıyor.

BRT Muhabirin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Bülent Dizdarlı’dan aldığı bilgiye göre, Başbakan Tufan Erhürman saat 09.00’da anjiyo alındı.

Kardiyolok doktor Osman Beton tarafından hastaneye yatırılan Başbakan Erhürman’a gerekli tetkikler yapılarak tedavi başlatılmıştı.

Başbakan Erhürman’ın bugün öğleden sonra hastaneden tabrucu edilmesi bekleniyor.

Kardiyoloji servisinde kontrolleri ve tedavisi devam eden Başbakan Erhürman’a bugün anjiyo yapılması planlanıyor.