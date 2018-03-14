BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMALAR...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 139 milyon 230 bin 400 TL’lik Başbakanlık bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Yaklaşık 13 saat süren Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık bütçeleri görüşüldü. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 139 milyon 230 bin 400 TL’lik Başbakanlık bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

ERHÜRMAN: "BAKANLAR KURULU KARARLARI YENİDEN İNTERNET SİTESİNDE"

Konuşmacıları yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu kararlarının internette bulunamadığı eleştirisine cevaben, 19 aylık Özgürgün Başbakanlığı döneminde Bakanlar Kurulu kararlarının internet sitesine yüklenmediğini, kendilerinin göreve gelmesiyle kararların tekrar yüklenmeye başlandığını kaydetti.

İPTAL EDİLECEK KARARLAR

Anayasaya göre Bakanlar Kurulu kararlarının yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini ancak göreve geldiğinde Resmi Gazete’de yayınlanmaması kaydıyla alınan kararlar bulduğunu, bunları tekrar Bakanlar Kurulu’na götürerek iptal edeceklerini belirtti.

Erhürman “Bu kadar ciddiyetsiz bir şey olamaz” dedi.

Çavuşoğlu’nun Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’ndan bahsettiğini, kurulun Özgürgün döneminde bir gün bile çalıştırılmadığını söyleyen Erhürman, bu hükümetin Bakanının bu şekilde açıklamalar yapmasını eleştirdi.

Erhürman, kurumların bu şekilde yıpratıldığını kaydetti.

Şaibe yaratıyorsunuz ifadelerine cevaben kimseye karşı şaibe yaratmadığını, aksine fazla hassas davrandığını söyleyen Erhürman, aslında ceza davalarının hükümlerinde ismi geçen ama halen milletvekili olan kişilerin adını zikretmediğini kaydetti.

Yargı ile Savcılığın aynı şey olmadığını, yargıyı yıpratma diye bir şeyin söz konusu olmadığını kaydeden Erhürman, Başsavcılığın suç unsuru yoktur diyerek dosyaları kapatma yetkisi olduğunu anlattı.

“Başbakan'ın Başsavcı'ya emir verme yetkisi yoktur” diyen Erhürman hukuka aykırı her konuda gereğini yapacağını belirtti.

Devlet Piyangoları hakkında bir Sayıştay raporunu okuyan ve rapora göre bilet olmadan ikramiye ödemesi yapıldığını kaydeden Erhürman, eline gelen her belgeyi paylaşmaya devam edeceğini söyledi.

Denetimli serbestlik yasası kapsamında yapılması gereken testlerin aylarca yapılmadığını hatırlatan Erhürman, AMATEM’in kurulması için önceki hükümet döneminde hiçbir çalışma yapılmadığını dile getirdi.

TRAFİKTE UYUŞTURUCU KONTROLÜ

Polisin alkol kontrolü gibi trafikte uyuşturucu kontrolü yapması için çalışma başlattıklarını söyleyen Erhürman, bütçe açılınca hızla bu çalışmaların yapılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Erhürman 19 ay hükümet görevinde bulunmuş bir partinin 45 günlük dönemle ilgili eleştiri yapmasının anlaşılır olmadığını belirtti.

Nüfus sayımı konusuna da değinen Erhürman, vatandaşın önemli kısmının mevcut sayım rakamlarına güvenmediğini, ayrıca gerekli planlamalar için doğru nüfus sayısına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

4 BET OFİSİNE İNCELEME ZİYARETİ

Cumartesi günü 4 ayrı şirkete ait bet ofisini ziyaret ettiğini dile getiren Erhürman, buralarda incelemelerde bulunduğunu, bet ofislerden alınan kuponlarla dışarıda kumar oynanabildiğini; ayrıca internet üzerinden de kumar oynanabileceğini öğrendiğini kaydetti.

Bet ofislerini kapatma konusunun sık sık gündeme geldiğini, öte yandan bu konunun doğru şekilde ele alınması gerektiğini dile getiren Erhürman, kumar bağımlılığı ile ilgili çalışma başlattığını dile getirdi.

DENKTAŞ'IN OĞLUNUN YATIRIMLARI

Denktaş’ın oğlunun yatırımları konusunda yapılan konuşmalara da değinen Erhürman, şikayetçilerle sabah Meclis'te görüştüklerini, Serdar Denktaş’ın bu konunun araştırılmasına engel olmak bir yana “Çağırın konuşun” dediğini belirtti.

İSKELE'DE ÜNİVERSİTE

İskele’de bir üniversite açma vizyonları olduğunu kaydeden Erhürman, bu konuda girişimlerin başlatıldığını dile getirdi.

Erhürman, Yenierenköy Belediyesi'ndeki sorunlarla ilgili 7 ay boyunca adım atmayanların 40 günlük hükümete “ne yapacaksanız acele edin” demesini eleştirdi.

"TDK'DAKİ ADI YALAN"

“Hükümetin Kıbrıs konusunda ortak vizyonu yoktur gibi bir laf ağzımdan çıkmadı” diyen Erhürman, "Ben bunu söylemedim dediğim halde hayır dedin diyorsa bunun TDK’daki adı yalandır" şeklinde konuştu.

Erhürman, Taçoy’un “Vakıflar İdaresi neyi peşkeş çekiyor merak ettim ulaşacağım merci de yok” sözlerine cevaben yetkili makamın Başbakanlık olduğunu dile getirdi.

YÖDAK’ın eksikliklerinin tamamlanması için çalışma başlattıklarını anlatan Erhürman, YÖDAK’ın faaliyet gösterebilecek bir kurum haline getirilmesi için girişimlere başladıklarını açıkladı.

ÖZTÜRK: "ÖRTÜLÜ ÖDENEK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE HARCANSIN"

Uyuşturucuyla mücadele konusuna değinen UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, gençlerin uyuşturucu kullanımını önlemek için adımlar atılmasını istedi.

Öztürk, uyuşturucuyla mücadele bağlamında her okula bir polis tahsis edilmesini önerdi.

Uyuşturucu kullanan çocukların rehabilitasyon merkezlerine tedavi edilmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, örtülü ödenek kullanmayacağını söyleyen bakanları bu tutarı uyuşturucuyla mücadeleye harcamaya çağırdı.

ÇAVUŞOĞLU: "ŞEFFAF YÖNETİM BEKLİYORUZ"

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, hükümeti yönetmenin “her babayiğidin harcı olmadığını” söyledi.

“Haysiyet bir gruba bahşedilmiş değil” diyen Çavuşoğlu, “Siz hükümete geldiniz diye bir önceki hükümete hırsızlık yapmış, usulsüzlük yapmış gözüyle bakamazsınız” şeklinde konuştu.

Bütçe geçtikten sonra, hükümete gelmeden önce yapılan söylemlere uygun hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, devletin şeffaf bir şekilde yönetilmesini beklediğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu kararlarına işaret eden Çavuşoğlu, Başbakanlık'ın internet sayfasında Bakanlar Kurulu kararlarının açıklanmadığını kaydetti.

Kendi dönemlerinde ifade edilmeyen, yabancılara ev satın alma izni verilmesi gibi icraatların bu dönemde haber yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun vatandaşlığının iptali konusuna da değindi.

Zaroğlu’nun vatandaşlığının iptal edilmediğini, bu noktada “Zaroğlu’nun dosyasına baktık usulüne uygundur” denerek özür dilenmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu yapılmazsa amacın tamamen algı çalışması olduğunun akla geleceğini kaydetti.

Lefkoşa’da bir arazinin yurt yapılması için kiralandığı, oradaki vatandaşların eylem yaptığı haberi üzerine ilgili bakanın konuyu araştıracağını açıkladığını kaydeden Çavuşoğlu, bu konuda bilgi istedi.

"MERCEDESLERİ MANŞETLERE TAŞIYANLAR ŞİMDİ..."

“Bize karşı yapılan algı operasyonlarını şiddetle reddederiz” diyen Çavuşoğlu, “Mercedesleri manşetlere taşıyanlar şimdi manşetleri Mercedeslerde okuyor” sözlerini kullandı.

Hükümetin vatandaşlık politikasının ne olacağını merak ettiğini dile getiren Çavuşoğlu kendi döneminde yapılan vatandaşlık çalışmalarına değindi.

Çavuşoğlu, hükümetin yasaların geçirilmesi için neler yapacağını sordu.

Son yapılan sayımda vatandaşa adrese dayalı sayıma geçileceği sözünün verildiğini ve o günden bu yana bunun için çalışmalar yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, insanların eve kapatılarak sayılmasının çağdaşlık kriterlerine aykırı olduğunu, bu konuda gereğinin yapılması gerektiğini anlattı.

Çavuşoğlu, DAÜ’deki siyaset yasağının kaldırılmasıyla ilgili düzenlemenin genele yayılması gerektiğini kaydetti.

Yurt dışındaki vatandaşların seçme seçilme haklarıyla ilgili açılım yapılmasını önerdiğini ancak bunun reddedildiğini dile getiren Çavuşoğlu, Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın değiştirilmesiyle ilgili süreç hakkında bilgi istedi.

Çavuşoğlu, Yenierenköy Belediyesi’yle ilgili hangi çalışmaların yapılacağını da sordu.

ARIKLI: "MANEVİ KALKINMAYA ÖNEM VERİLMELİ"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başbakanlık bütçesi içinde Gençlik Dairesi ile Spor Dairesi'ne ayrılan ödeneklerin yetersiz olduğu görüşünü dile getirdi.

Uyuşturucunun ülke gençliği açısından önemli risk unsuru olduğunu anlatan Arıklı, evlenme ve boşanma rakamlarına da değindi.

“Ne yaptık da sosyal hayatımız bu kadar çöküntüye girdi?” diye soran Arıklı “manevi kalkınma” konusuna önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisi’yle ilgili sürece değinen Arıklı, bu Ofis’in gençler için imkan oluşturabileceğini belirtti.

Hükümetin aile kurumuyla ilgili çalışma yapması gerektiğini belirten Arıklı, KKTC’de şükretme duygusunun kaybedildiğini, muazzam bir toplumsal tatminsizlik içine düşüldüğünü, emek sarf etmeden kazanmanın yollarının arandığını kaydetti.

Arıklı, meseleye eğitimden başlanması gerektiğini söyledi.

GÜNDÜZ: "MÜŞAVİRLER HİÇ ÇALIŞMAMIŞ GİBİ ALGI VAR"

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, Başbakanlık bütçesinin yeterli olmadığını kaydetti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasası'nın tüzüklerinin hazırlanamadığını bu nedenle teşkilatın oluşturulamadığını belirten Gündüz, bunun acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun çalışmalarına değinen Menteş Gündüz, uyuşturucu konusunda denetime önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Gündüz, bu işlerin yapılması için teknolojiden de yardım alınabileceğini kaydederek gerekli adımların atılmasını istedi.

“Hükümetler, devletler halkı için vardır” diyen Gündüz, müşavirlik konusunun topluma hizmet veren üst düzey yöneticilerini huzursuz ettiğini belirtti.

Toplumların gelişirken değiştiğini bu nedenle değişiklikler yapılabileceğini kaydeden Gündüz, öte yandan son zamanlarda sanki bu insanlar hiç görev yapmamış gibi bir algı yaratıldığını belirtti.

“Bizim amacımız bu insanların özlük haklarını kaldırmak ve toplumun ruhunu mu rahatlatmaktır? Yoksa bu insanların nasıl çalıştırılacağı mıdır?” diye konuşan Gündüz, hükümetin bir yandan hukukun üstünlüğünden bahsederken diğer yandan bu konudaki yasal düzenlemelerle haksızlık yarattığını söyledi. Gündüz, yasaların geriye işlememesi kuralına da işaret etti.

Menteş Gündüz, üst kademe yöneticiliğiyle ilgili yasada karşı çıktığı ve çelişkili bulduğu bölümlere değinerek yasa tekniklerinde ince detayların önemli olduğunu anlattı.

Bu yasa geçtikten sonra hiçbir şekilde nitelikli elemanların bu görevleri yapmayacağını anlatan Gündüz, çıkacak yasaların güven telkin etmesinin önemine değindi.

AMCAOĞLU: "KURUMSAL HAFIZA YİTİRİLİYOR"

Daha sonra konuşan UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, Başbakan Tufan Erhürman’ın sabahki konuşmasını eleştirdi. Geçmiş dönemdeki icraatlardan bahseden Amcaoğlu, o dönem yapılan icraatlar sonucu turist rakamlarında büyük artış yaşadığını, eğitim sektörünün de önemli gelişme kaydettiğini belirtti.

Amcaoğlu, 2019-2021 Ekonomik Protokolü'nün Teknik Komite başkanlığının neden Maliye Bakanlığı’na aktarıldığını merak ettiğini kaydetti.

Bakanlıkların ve bağlı dairelerin her hükümet döneminde değiştiğini bunun kamusal hafızanın yitirilmesine neden olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Bakanlıkların Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı'nın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplumun gerçekten icraat yapıldığını görmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Amcaoğlu, kimsenin onuru ve gururuyla oynanmamasını istedi.

"NEDEN İNSANLARI EVE KAPATARAK SAYIM YAPILACAK?"

Amcaoğlu, birkaç aylık bir çalışmayla elektronik sayım için yapılan projeyi tamamlamak yerine neden insanları eve kapatarak ve 5,5 milyon TL harcayarak nüfus sayımı yapılacağını sordu.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun geçmiş dönemde yaptığı çalışmalara değinen Amcaoğlu, komisyonun daireye dönüştürülmesi için yapılması gerekenler olduğunu belirtti.

Medya destekleme programı konusunda önceki dönemde yapılan icraatlara da değinen Amcaoğlu, bu konuda atılacak adımların da takipçisi olacaklarını söyledi.

Amcaoğlu konuşmasının devamında önceki hükümet döneminde yapılan icraatların detaylarını verdi.

TATAR: "BET OFİSLER BÜYÜK ZARAR VERİYOR... SIKI DENETİM"

UBP Milletvekili Ersin Tatar konuşmasına bet ofislere değinerek başladı. Bet ofislerinin insanlara büyük zarar verdiğini anlatan Tatar bu konuda hükümete önemli görev düştüğünü kaydetti.

“Ben kapatılsın demiyorum sonuçta bunun kaçağı vardır yeraltı vardır” diyen Tatar, isteğinin sıkı bir denetim olduğunu vurguladı.

Hükümet programından bölümler okuyan Tatar, programda yer alan icraatların yerine getirilmesinde Başbakanlık'ın önemli rolü olduğunu anlattı.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, müşavirlik konusunda düzenlemeler yapılırken hak ve hukuka önem verilmesini istedi.

Ersin Tatar, nüfus sayımı için önemli miktarda para harcanacağını ve insanların eve kapatılacağını ifade ederek bunun ne kadar gerekli olduğunu sordu.

Tatar, Başbakan olarak Tufan Erhürman’a önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Tufan Erhürman’ın Zorlu Töre’yle ilgili sözlerini eleştiren Tatar “Kürsü bizimdir” dedi.

ATUN: "SÖZLER TUTULMALI"

UBP Milletvekili Sunat Atun konuşmasında, hükümeti oluşturan partilerin seçilmeden önce verdiği sözleri tutması gerektiğini dile getirdi.

“Göç Yasası” olarak adlandırılan yasa hakkında verilen sözlerin tutulmasını beklediğini kaydeden Atun, hükümeti oluşturan partilerin bu konudaki düşüncelerini merak ettiğini belirtti.

Sunat Atun, seçim öncesi Tufan Erhürman’ın Serdar Denktaş’a “yetti bu halkın senden çektiği” dediğini dile getirerek şu an koalisyonu oluşturan ve daha önce ayrışım içinde olan partilerin siyasetinde bir değişiklik olup olmadığını sordu.

Ekonomik Program’a değinen Atun, görevlerinin denetim olduğunu ve bu görevlerini yerine getireceklerini kaydetti.

Atun, hükümetin belirgin bir politika ve bu doğrultuda ortaya konmuş hedefleri olmadığını savundu.

TAÇOY: "HEPİMİZ MÜŞAVİRLİĞE KARŞIYIZ"

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, müşavirlikler konusuna değinerek, “Hepimiz bu müesseseye karşıyız” dedi.

Öte yandan bu kişilere haksızlık yapıldığını kaydeden Taçoy, “Kendilerine görev verdik de yapmadılar mı?” diye sordu.

Taçoy, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili gereğinin yapılmasını talep etti.

Çiftlik Bank konusuna da değinen Taçoy, bu konuda herhangi bir icraat yapılıp yapılmadığını sordu.

Taçoy, uyuşturucuyla mücadele kapsamında rehabilitasyon merkezi kurulması gerektiğini dile getirdi.

Başka üniversite izni verilmemesi gerektiğini anlatan Taçoy, yükseköğrenimde kaliteyi artırmanın önemli olduğunu kaydetti.

ATUN: "POLİTİKA NOKSANLIĞI"

UBP milletvekili Sunat Atun yeniden söz alarak Yenierenköy Belediyesi’yle ilgili konunun çok eskiden geldiğini kaydederek öte yandan geçen dönemki Maliye Bakanı’nın şu anda da Maliye Bakanı olduğunu belirtti.

Atun, hükümetin politika muğlaklığı değil politika noksanlığı içinde olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Başbakanlık bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu yarın Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Toplantı saat 10.00'da başlayacak.