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Başbakanın garson kızı babasının tek imzasıyla işsiz kaldı

Başbakanın garson kızı babasının tek imzasıyla işsiz kaldı

Başbakanın garson kızı babasının tek imzasıyla işsiz kaldı

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Boris Johnson'ın korona yasağı nedeniyle garsonluk yapan kızı işsiz kaldı

İngiltere'de hükümetin Omicron varyantı nedeniyle Noel öncesinde ilan ettiği yeni kısıtlamalar, Başbakan Boris Johnson'ın garsonluk yapan kızını da vurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın garson olarak çalışan 24 yaşındaki kızının, hükümetin son dönemde aldığı Covid-19 önlemleri nedeniyle yeni yıla kadar işini kaybettiği ortaya çıktı.

Daily Mail sitesinin  haberine göre, Johnson'ın ikinci eşi avukat Marina Wheeler'dan olan kızı Cassia Peaches Johnson Wheeler da, babasının liderliğindeki hükümetin aldığı korona kısıtlamalarından etkilendi. Aileye yakın kaynaklara dayandırılan  haber de, Londra'daki popüler bir restoranda garson olarak çalışan Cassia'nın, kısıtlamalar nedeniyle restoranın Noel sürecinde kapanması nedeniyle kısa süre de olsa işsiz kaldığı belirtildi.

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"İŞİNİ KAYBETMEK ZOR BİR DURUM"

Restoranda çalışan bir kişi de Daily Mail'e "Baban başbakanken iş yerinde normal biriymiş gibi davranılması yeterince zor. Şimdi herkes konaklama alanındaki aksaklıklardan babanı suçlarken bir de işini kaybetmek, daha da zor bir durum" dedi.

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YENİ KISITLAMALAR HAYATA GEÇİRİLDİ 

Covid-19'un hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle alarm durumuna geçen İngiltere hükümeti, bir dizi yeni kısıtlamayı hayata geçirmiş ve halka Noel tatilinde temas konusunda dikkatli olma uyarısında bulunmuştu.

Haberler.com /  Olgun Kızıltepe

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