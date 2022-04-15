Başbakanlık: El-Sen ile uzlaşı sağlandı, protokol yapıldı

Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Faiz Sucuoğlu‘nun El-Sen yetkilileriyle bir toplantı yaptığı aktarıldı. Açıklamada;

“Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara’dan ülkeye dönmesinin hemen ardından, KIB – TEK’teki son durum ve EL – SEN’in eylemi ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Kurum yetkilerinini toplantıya çağıran ve bilgi alan Başbakan, EL – SEN ile yaptığı görüşme sonrası, uzlaşı sağladı.

Uzlaşı protokol ile resmiyete döküldü.

Uzlaşı sonrası EL – SEN eylemi sona erdi” denildi.