Başbakanlık: El-Sen ile uzlaşı sağlandı, protokol yapıldı
Başbakanlık: El-Sen ile uzlaşı sağlandı, protokol yapıldı
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Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Faiz Sucuoğlu‘nun El-Sen yetkilileriyle bir toplantı yaptığı aktarıldı. Açıklamada;
“Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara’dan ülkeye dönmesinin hemen ardından, KIB – TEK’teki son durum ve EL – SEN’in eylemi ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Kurum yetkilerinini toplantıya çağıran ve bilgi alan Başbakan, EL – SEN ile yaptığı görüşme sonrası, uzlaşı sağladı.
Uzlaşı protokol ile resmiyete döküldü.
Uzlaşı sonrası EL – SEN eylemi sona erdi” denildi.
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