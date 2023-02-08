Başbakanlık: KKTC kafilesinden olmayan 2 cansız bedene daha ulaşıldı

Adıyaman’da yaşanan deprem sonrasında devam eden arama kurtarma çalışmalarında, İsias Hotel enkazından KKTC kafilesinden olmayan 2 TC vatandaşı kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında KKTC kafilesinden olmayan 2 TC vatandaşı erkek kardeşimizin daha cansız bedeni bulunmuş ve çıkarılmıştır.

Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Ekiplerimiz arama- kurtarma çalışmalarına devam ediyor”

BRT