Başbakanlık: KKTC kafilesinden olmayan 2 cansız bedene daha ulaşıldı
Başbakanlık: KKTC kafilesinden olmayan 2 cansız bedene daha ulaşıldı
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Adıyaman’da yaşanan deprem sonrasında devam eden arama kurtarma çalışmalarında, İsias Hotel enkazından KKTC kafilesinden olmayan 2 TC vatandaşı kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında KKTC kafilesinden olmayan 2 TC vatandaşı erkek kardeşimizin daha cansız bedeni bulunmuş ve çıkarılmıştır.
Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Ekiplerimiz arama- kurtarma çalışmalarına devam ediyor”
BRT
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