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Başbakanlık Kriz Merkezi:1 pozitif vaka tespit edildi

Başbakanlık Kriz Merkezi:1 pozitif vaka tespit edildi

Başbakanlık Kriz Merkezi:1 pozitif vaka tespit edildi

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Başbakanlık Kriz Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre  bugün toplam 191 test yapılıp  1 pozitif vaka tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 96’ya  yükseldi.

Kriz Merkezi yaptığı açıklamada Lefke’de tespit edilen  yeni vakaya ilişkin detaylı açıklama Bakanlar Kurulu sonrası Sağlık Bakanı tarafından yapılacağını belirtti.

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