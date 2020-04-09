Başbakanlık Kriz Merkezi:1 pozitif vaka tespit edildi
Başbakanlık Kriz Merkezi:1 pozitif vaka tespit edildi
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Başbakanlık Kriz Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bugün toplam 191 test yapılıp 1 pozitif vaka tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 96’ya yükseldi.
Kriz Merkezi yaptığı açıklamada Lefke’de tespit edilen yeni vakaya ilişkin detaylı açıklama Bakanlar Kurulu sonrası Sağlık Bakanı tarafından yapılacağını belirtti.
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