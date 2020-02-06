BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE ÇADIR!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin araçlı eylemi Başbakanlık önünde sürüyor.

Birlik Başkanı Cafer Gürcafer, sektör olarak taleplerinin istikrar ve imar planı ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa bugün yapılması olduğunu söyledi.

Eylemciler, hem yağmurun başlaması hem de kararlılıklarını göstermek adına, Başbakanlık önüne çadır kurdu.