Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE 'GÖÇ YASASI' EYLEMİ
BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE 'GÖÇ YASASI' EYLEMİ

BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE 'GÖÇ YASASI' EYLEMİ

Başbakanlık önünde eylem yapacaklar!

A+A-

KTAMS, göç yasasına bağlı olarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmemesini protesto etmek amacıyla Başbakanlık önünde toplanacak. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) göç yasasına bağlı olarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda “Başbakanlığın hiçbir adım atmamasını” protesto etmek amacıyla Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak. KTAMS’ın eylemi saat 13.00’de gerçekleşecek.

MHA

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.