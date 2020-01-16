BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE 'GÖÇ YASASI' EYLEMİ

KTAMS, göç yasasına bağlı olarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmemesini protesto etmek amacıyla Başbakanlık önünde toplanacak. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) göç yasasına bağlı olarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda “Başbakanlığın hiçbir adım atmamasını” protesto etmek amacıyla Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak. KTAMS’ın eylemi saat 13.00’de gerçekleşecek.

MHA