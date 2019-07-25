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BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ!

BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ!

Bağımsızlık Yolu mali protokolü başbakanlık önünde protesto etti

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Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütü, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan mali protokolü ve eğitim mutabakatını  protesto etmek amacıyla bugün  Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre  ilk sözü alan Lefkoşa Bölgesi Örgütlenme Sorumlusu Cansu N. Nazlı, halkın kamusal eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, iletişim gibi temel haklarının gasp edildiğini savundu.

Nazlı,  UBP- HP Hükümeti’nin eğer bütçe için kaynağa ihtiyacı  varsa özel üniversite, özel hastane, inşaat şirketi, market zincirleri, lüks otel ve casino sahipleri gibi ultra zenginlerin vergilendirilerek finansman sağlanabileceğini ileri sürdü.

 Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Mali Sorumlusu Evren Cem, Lefkoşa Bölge Örgütü adına basın bildirisini okudu. 

Bildiride, yıllardır  ekonomik paket ve mali protokol adı altında  Kıbrıs türk halkının haklarının gasp edildiği savunuldu.

Mali protokol ile, Telekomünikasyon, limanlar, Elektrik Kurumu, kooperatifler gibi stratejik öneme sahip kurumların ‘kamu-özel iş birliği’ kisvesiyle özelleştirilerek Kıbrıs Türk halkının  tamamen iradesizleştirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Bildiride eğitim mutabakatı da eleştirilerek, yerel kitabevlerini bilinçli bir şekilde dışlayarak Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenen kitap etkinlikleri ve son olarak Gazimağusa’da açılan kitabevinin  kültür yaşamının dokusunu bozmak için yapılan  hamlelerden bazıları olduğu iddia edildi.

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