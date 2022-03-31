Başbakanlık önünde yapılan eylemde halka ekmek dağıtıldı

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar “Toplumsal yokoluş ve yoksullaşmaya hayır” sloganıyla eylemlerine devam ediyor.

Sendikalar “Hükümet edenlerin halkı bir ekmeğe muhtaç ettiğini göstermek için” Başbakanlık önünde halka ekmek dağıttı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, BRT’ye yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşamadığı günleri yaşamakta olduğunu söyleyerek, ülkenin hem ekonomik hem de siyasi yönden çok zor günlerden geçtiğini belirtti.

Bengihan “Hükümetin yapmış olduğu zamlar çerçevesinde halkın alım gücü çok gerilemiştir. Halk olarak yoksullaşmaya toplumsal olarak da yok oluşa doğru sürüklenmekteyiz.Buna dur demek için, yapılan zamlara tepki göstermek için buradayız” dedi.

Sendikalar, YARIN ise genel grev ve miting yapacak. Sendikalar Bedrettin Demirel Caddesi üzerinden kortej gerçekleştirilecek ve Başbakanlık önüne yürünecek. Miting ise 11.30’da başlayacak.

Grev ve eylemlere; KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HAKSEN, Güç-Sen, KOOP-SEN, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, BASIN-SEN, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Mec-Sen, sosyal medya üzerinden örgütlenen “Tepkisiz Kalma” inisiyatifi ve Bağımsızlık Yolu destek veriyor

BRTK