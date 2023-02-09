Başbakanlık:KKTC kafilesinde bulunan çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık
Başbakanlık:KKTC kafilesinde bulunan çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık
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Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında spor kafilesinden olan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:
“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde ne acıdır ki KKTC kafilesinde bulunan ilk cansız çocuğumuzun bedenine ulaşmış durumdayız.
Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Böylelikle Adıyaman, İsias Otel’de kayıp sayımız 3’e yükselmiştir. Ekiplerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.” denildi.
BRT
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