Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  3. BAŞBAKANLIKTA HÜKÜMET PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ
BAŞBAKANLIKTA HÜKÜMET PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ

BAŞBAKANLIKTA HÜKÜMET PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ

Yeni kabine bugün ilk toplantısını yaptı.

A+A-

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında bakanlar bugün bir araya geldi.

BRT Muhabirinin edindiği bilgiye göre, 4’lü Koalisyon hükümetinin bakanları Hükümet Programı çalışmaları için yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, hükümet programının hazırlanması için görev dağılımı yapıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.