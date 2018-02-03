BAŞBAKANLIKTA HÜKÜMET PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında bakanlar bugün bir araya geldi.

BRT Muhabirinin edindiği bilgiye göre, 4’lü Koalisyon hükümetinin bakanları Hükümet Programı çalışmaları için yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, hükümet programının hazırlanması için görev dağılımı yapıldı.