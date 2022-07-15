Başbakanlık:Yakıt Teknecik Elektrik Santrali’ne güvenli bir şekilde tahliye edildi
Başbakanlık:Yakıt Teknecik Elektrik Santrali’ne güvenli bir şekilde tahliye edildi
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Başbakanlık, yakıtın, Teknecik Elektrik Santrali’ne güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı
Başbakanlıktan yapılan açıklamada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) bağlı Teknecik Elektrik Santrali’ne 13 Temmuz’da ulaşan gemiden yapılan yakıt tahliyesi, hiçbir sıkıntı yaşanmadan güvenli bir şekilde tamamlandığı belirtildi.
Başbakanlık, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak Teknecik Elektrik Santrali’ne yapılan yakıt tahliyesinin, hiçbir sıkıntı yaşanmadan tamamlandığını ve tüm yakıtın boşaltıldığını duyurdu.
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