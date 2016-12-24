BAŞHEKİM'İN UYUŞTURUCU SATICISI KIZINA TORPİL!

Neredeyse aranan her yerden uyuşturucu çıktı!

Lefkoşa’da ihbar üzerine takibe alınan zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine olayla bağlantılı oldukları tespit edilen isimler de yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine takibe alınan zanlılar Ali Yaman ve Hasan Taner’in tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Beyoğlu’nun okul öncesi öğretmeni olarak çalışan kızı zanlı Ülkü Beyoğlu ve zanlı M.A. ile birlikte zanlı Celal Taner’inde tutuklanmasının ardından teminata talebi ile dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Neredeyse aranan her yerden uyuşturucu çıktı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut Narkotik polisine gelen ihbar üzerine 16 Aralık 2016 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da, zanlı Ali Yaman’ın aracında ve ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan bir adet öğütücü ile 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis olayın akabinde meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan zanlı Hasan Taner’in de tespit edildiğini ve üzerinde ve aracında yapılan aramada 10 miligram hintkeneviri, bir adet elle sarılmış içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan ucu yanık sigara bulunduğunu belirtti. Polis ayrıca zanlı Hasan Taner’in evinde yapılan aramada ise yatak odası dolabında 7 ayrı paket içerisinde 4 gram ağırlığında hintkeneviri, komodin üzerinde bir adet içerisinde uyuşturucu madde olan sarma sigara ve içerisinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan iki adet öğütücü bulunarak emare yapıldığını ifade etti.

M.A’nın evinde yok yok

Polis Çavuşu Ali Gürkut zanlılar Ali Yaman ve Hasan Taner’in vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde tasarruflarında bulunan konu maddeleri 11 Aralık tarihinde 1050 TL karşılığında 14 gram olarak şuan huzurda bulunan zanlılar Ülkü Beyoğlu ve Celal Taşkın’dan aldığı beyanında bulunmaları üzerine Beyoğlu ve Taşkın ile birlikte mesele ile bağlantısı olduğu düşünülen M.A’nın da tutuklandığını ifade etti. Polis zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, zanlı M.A’nın Girne’deki ikametgahında yapılan aramada, ev içerisinde 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri olan sarma sigara, bir adet içerisinde hintkeneviri kalıntısı bulunan metal öğütücü, 3 adet tam ve 2 adet yarım MDMA hap ve 2 gram ağırlığında MDMA toz madde bulunarak emare yapıldığını belirtti.

300 euro’ya 200 gram

Polis Çavuşu Ali Gürkut M.A’ya yapılan sorgulamada bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri 12 Aralık tarihinde zanlılar Ülkü Beyoğlu, Celal Taşkın ile birlikte Güney Kıbrıs’tan 300 euro karşılığında 28 gram olarak aldıklarını ve Kermiya sınır kapısından KKTC’ye getirdiklerini üçte birini kendisinin diğerlerini de zanlılar Beyoğlu ve Taşkın’ın aldığı yönünde ifade verdiğini söyledi.

Polis ayrıca zanlı Ant’ın ifadesinde evde bulunan MDMA türü uyuşturucularında yine aynı kişilerle birlikte 2 Ekim tarihinde Güney Kıbrıs’a geçip oradan 500 euro karşılığında yine 28 gram hintkeneviri, 6 adet hap ve 6 gram toz MDMA aldıklarını ve Kuzeye gelerek bölüştüklerini, evinde bulunan MDMA’ların onlar olduğu itirafında da bulunduğunu belirtti.

Teminat talep edildi

Polis çavuşu Ali Gürkut mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlılar Ali Yaman ve Hasan Taner aleyhine 14 gram uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından dava getirildiğini belirtti. Polis diğer zanlılar Ülkü Beyoğlu, Celal Taşkın ve M.A. aleyhine 2 farklı tarihte toplam 56 gram hintkeneviri, 6 adet MDMA hap ve 6 gram MDMA toz alma, ithal, tasarruf davalarına ek olarak zanlılar Beyoğlu ve Taşkın aleyhine ayrıca verme suçundan da dava getirildiğini söyledi. Polis çavuşu Ali Gürkut zanlılar Yaman, Taner, Taşkın ve Ant’ın davalarına kabul yönünde beyanda bulunduğunu zanlı Beyoğlu’nun ise cevap vermediğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Teminata bağlandılar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmelerine emir verdi. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar ayrıca zanlılar Ali Yaman ve Hasan Taner’in KKTC vatandaşı muteber 1’er kefilin 30’ar bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlılar Ülkü Beyoğlu, Celal Taşkın ve M.A. için ise KKTC vatandaşı ikişer kefilin 30’ar bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

“Doktor kızına torpil…”

Tutuklanmasının ardından aleyhine alınan 6 günlük süreyi kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesi ile hastanede kontrol altında geçiren Doktor Salih Beyoğlu’nun okul öncesi öğretmeni olan kızı zanlı Ülkü Beyoğlu teminata bağlanmasının ardından taburcu edildi. Bu durum halk arasında doktor kızına torpil yaptı söylemlerini ortaya çıkardı.

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