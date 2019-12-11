BAŞIBOŞ EŞEK KAZAYA NEDEN OLDU!

Yenierenköy-Dipkarpaz anayolunda, dün akşam saat 20:30 sıralarında aniden yola fırlayan eşek kazaya neden oldu.

Ölümden dönen araç sürücüsü Fetine Mertekçioğlu, kazayı şans eseri hafif yaralarla atlattı.

Sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan eşeğin akıbeti ise bilinmiyor.

Olay yerine giden vatandaşlar, eşeklerin yollarda olmasından dolayı devlet yetkililerine büyük tepki gösterdi, yetkilileri göreve davet etti.