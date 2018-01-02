BASIN KARTI BAŞVURU SÜRESİ 12 OCAK’A KADAR UZATILDI
Basın kartı başvuru süresi 12 Ocak’a kadar uzatıldı
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Basın Kartı Komisyonu 2018 yılı basın kartı başvuru süresinin, seçim çalışmaları nedeniyle 12 Ocak’a kadar uzatıldığını açıkladı.
Yapılacak başvuruların 12 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar (09.00-12.30) Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Sekreterliği’ne ulaştırılması gerektiği bildirildi.
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