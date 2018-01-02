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  3. BASIN KARTI BAŞVURU SÜRESİ 12 OCAK’A KADAR UZATILDI
BASIN KARTI BAŞVURU SÜRESİ 12 OCAK’A KADAR UZATILDI

BASIN KARTI BAŞVURU SÜRESİ 12 OCAK’A KADAR UZATILDI

Basın kartı başvuru süresi 12 Ocak’a kadar uzatıldı

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Basın Kartı Komisyonu 2018 yılı basın kartı başvuru süresinin, seçim çalışmaları nedeniyle 12 Ocak’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Yapılacak başvuruların 12 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar (09.00-12.30) Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Sekreterliği’ne ulaştırılması gerektiği bildirildi.

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