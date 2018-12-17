BASIN-SEN'DEN AÇIKLAMA

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs halkının bir parçası olup, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Maronitlerin varlıklarını, kültürlerini, kimliklerini ve dillerini korumak için köylerine dönüşlerinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Basın-Sen, hükümete çağrıda bulunarak “Ortaya biraz yürek koyarak, içerisine de biraz insanlık katarak Maronitlerin evlerine geri dönmeleri için irade göstermelerini ve verdikleri sözün arkasında durmalarını” talep etti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, yaklaşık bir buçuk yıl önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ortaya koyduğu irade ve kendisinin başkanlığında gerçekleşen bir toplantıda alınan karara rağmen Maronitler’in hala kuzeydeki Aymarina (Gürpınar), Asomatos (Özhan) ve Karpaşa köylerine dönemediklerine dikkat çekti. Kişmir, “Bu bir insanlık ayıbı olmanın yanında adanın kuzeyindeki hükümetlerin iradesinin de ne kadar sınırlı olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktır” dedi.

Kişmir, “1960 yılında kurulan ve yasal ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımızın gasp edildiğini her fırsatta dile getiren yöneticilerimizin, aynı cumhuriyette hakları bulunan bu insanların, yani Maronitlerin gasp edilmiş haklarını karar alınmasına rağmen hala geri vermemesi büyük bir samimiyetsizlik örneğidir. Herkesin evine dönebileceği, özgürce ve barış içerisinde yaşayabileceği bir Kıbrıs istiyoruz” ifadelerini kullandı.

