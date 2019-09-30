BASIN-SEN'DEN AÇIKLAMA

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bir basın mensubunun İki öğrenci tarafından darp edilmesi üzerine, ülkeye öğrenci olarak girenlerin takibinin yapılması çağrısında bulundu.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, bir basın mensubunun Kuzey Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören iki kişi tarafından darp edilmesi üzerine yapığı yazılı açıklamada, “Bu durum bir basın emekçisinin başına geldiği gibi tüm kesimden insanlarımızın da başına gelebilirdi. Ne yazık ki adanın kuzeyinde bu olasılık çok yüksek ve her an hiç beklenmedik bir yerde karşımıza çıkabilecek bir tehlike” dedi.

İki öğrencinin darp olayında alkollü olduğu ve Eray Gündoğmuş’un acımasızca darp edildiğine dikkat çeken Kişmir, “Bu durum bizlere bir kez daha ülkeye girişlerin mutlak bir şekilde düzenlenmesi, öğrenci adı altında ülkeye giriş yapan kişilerin takibinin ve denetiminin ilgili merciler tarafından aralıksız yapılması ve bu ülkenin kimyasını bozacak her türlü harekete karşı acımasız davranılması gerektiğini göstermiştir” dedi.

Kişmir, iki saldırgana gereken en ağır cezanın verilmesini beklediklerini de kaydetti.