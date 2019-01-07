BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) Necati Taşkın İlkokulu’nda gerçekleştireceğini açıkladığı basın toplantısı iptal edildi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, basın toplantısı, öğretmen eksikliklerinin giderilmesi ve sorunun aşılmasından dolayı iptal edildi.