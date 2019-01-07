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BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ!

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ!

Necati Taşkın İlkokulu’nda gerçekleştirilecek basın toplantısı iptal edildi

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) Necati Taşkın İlkokulu’nda gerçekleştireceğini açıkladığı basın toplantısı iptal edildi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, basın toplantısı, öğretmen eksikliklerinin giderilmesi ve sorunun aşılmasından dolayı iptal edildi.

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