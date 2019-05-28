Basit bir kaşıntı gibi görünmesine bakmayın!

Kaşıntı, cilt hücrelerinin veya cilt ile bağlantılı sinir hücrelerinin tahrişinden kaynaklanan genel bir rahatsızlıktır. Kaşıntı birçok cilt hastalığının baskın bir belirtisidir ve ayrıca tüm vücudu etkileyen bazı hastalıklarda ortaya çıkar. Peki, Kaşıntı için hangi bölüme gidilir?

Bakteriyel ve fungal enfeksiyonlar, böcek ısırmaları ve sokmalar, kronik hastalıklar, atopik dermatit, sedef hastalığı, alerjik reaksiyonlar, güneşe maruz kalma, kuru cilt, diğer cilt hastalıklarının neden olduğu kaşıntı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Kaşıntı için hangi bölüme gidilir? İşte cevabı…

KAŞINTI HAKKINDA

Tıp litaratüründe prutitus adı verilen kaşıntı rahatsız edici bir histir. Kaşıntı, herkesin yaşadığı bir problemdir ve semptomlar lokalize olabilir (vücudun bir bölgesiyle sınırlandırılmış) veya tüm vücutta meydana gelebir. Bazen anlık, bazen de rahatsızlık denilebilecek düzeyde inatçıdır.

Şiddetli meydana gelen kaşınmaların yanı sıra kızarıklık, kabarma ve cilt döküntüleri de oluşabilir. Egzama gibi cilt hastalıkları, alerjik reaksiyonlar, sinek ve böcek ısırmaları, mantar, bağırsak parazitleri ve hormonal değişimler sonucunda çeşitli kaşıntılar meydana gelebilmektedir. Bunların dışında bağışıklık sisteminde normal olmayan durumların meydana gelmesi, böbrek, karaciğer ve tiroid bezi hastalıkları da bu sorunun ortaya çıkmasında rol oynayabilir.

KAŞINTI NEDENLERİ

Kaşıntı, birçok sağlık koşulunun bir belirtisidir. Bazı yaygın nedenler;

– Alerjik reaksiyonlar için gıda, böcek ısırması, polen ve ilaçlar

– Egzama, sedef hastalığı ve cilt kuruluğu gibi rahatsızlıklar

– Tahriş edici kimyasallar, kozmetikler ve diğer maddeler

– Kıl kurdu gibi parazitler, uyuz, baş ve vücut biti

– Gebelik

– Karaciğer, böbrek veya tiroid hastalıkları

– Bazı kanserler veya kanser tedavileri

– Diyabet ve zona gibi sinir sistemini etkileyebilecek hastalıklar

KAŞINTI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Kaşıntınız şiddetliyse, uzun süren, günlerce geçmek bilmeyen ya da tekrar eden kaşıntılar varsa, kaşıntının yanı sıra sarılık, nefes almakta zorlanma ya da ciltte iltihaplanma gibi başka belirtiler de görülüyorsa ve nedeni anlaşılamayan bir şekilde bütün vücut kaşınıyorsa mutlaka bir uzmana görünmelisiniz. Kaşıntı için hastanelerin dermatoloji (cildiye) bölümüne başvurmak gerekir.