BAŞKA ARACIN ÜZERİNE ÇIKARAK DURABİLDİ!

Marmara 21. Sokak üzerinde dün saat 18.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 31 yaşındaki Fatma Hürdal hafif yaralandı.

Fatma Hürdal sürdüğü LJ 627 plakalı aracı ile Marmara 21. Sokak üzerinde seyrettiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek Orcan Akay Cemal’a ait evin bahçe çitlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle çitler söküldü, Hürdal’ın aracının arkası havaya kalktı, bahçede bulunan KL 700 plakalı aracın üzerine ters bir şekilde düştü. Kaza sonucu Fatma Hürdal hafif yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Havadis