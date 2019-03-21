"BAŞKA BİR BAŞARISIZLIĞI DAHA HAZMEDEMEYİZ!"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos şu sıralarda ortak bir basın toplantısı düzenliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin son derece olumlu ve yararlı geçtiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bu ikili toplantıların devamından yana olduklarını ve Türkiye’de ay sonu gerçekleştirilecek seçimlerin ardından kendisinin de Yunanistan’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, toplantıda, Kıbrıs konusu, Ege ve Doğu Akdeniz’deki konuların özellikle ağırlıklı olarak ele alındığını bunun yanında iki ülke arasındaki turizm konusunda da bazı kararlar alındığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta yeni bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için öncelikle gayri resmi görüşmelerde neyin müzakere edileceğinin değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

“ Gayri resmi görüşmeler çerçevesinde yol boyunda Yunanistan Dışişleri Bakanı ile konuları ele aldık. Bu toplantıların devam etmesi konusunda hemfikiriz. Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından ben de Yunanistan’a bir ziyaret gerçekleştirip toplantıların devamını sağlayacağız” diyen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda bir başka başarısızlığın daha hazmedilmeyeceğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, sonuç odaklı, ucu açık olmayan bir çerçeve belirleyip her iki tarafından da kabul edeceği bir çözüme ulaşmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Basın toplantısında doğalgaz konusuna da değinen Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos’un doğalgaz konusunda Türkiye’nin dışlanmaması konusundaki mesajını doğru bulduğunu da söyledi.

Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye’yi dışlayan hiçbir projenin gerçekçi olmadığını söyledi.

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Çavuşoğlu, Katrougalos görüşmesi basın açıklaması – Antalya

Δημοσιεύτηκε από BRT Haber στις Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019