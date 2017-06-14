'BAŞKALARININ DA CİĞERİ YANMASIN!'

Beyin tümörü yüzünden geçtiğimiz ay 7 yaşındaki kızı Derya Uzunkaya’yı kaybeden Halil Uzunkaya, KKTC’de sağlık sistemini protesto etmek amacı ile dün yine Meclis önünde eylem yaptı

Duygu ALAN

Derya Uzunkaya’nın vefatının üzerinden 1 ay geçti, ailesinin yüreğine düşen ateş halen sönmedi.

Evlat acısı ile yanıp tutuşan Halil Uzunkaya, KKTC’de sağlık sistemini protesto etmek amacı ile dün yine Meclis önünde eylem yaptı.

Acılı baba, tedavi gördüğü sürede Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde çocuğuna gereken ilginin gösterilmediğini savunarak isyan etti.

Minik Derya’nın babası Halil Uzunkaya, “Çocuğum beyin tümörü ile 9 ay mücadele etti, 13 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti. Çocuğumun hastalığının ne olduğunu ve bu hastalığın neticesinin ne olacağını biliyorduk ancak biz anne baba biraz ilgi bekledik. Fakat hastanedeki 9 aylık süreçte doktor bile hastanedeki odanın kapısını çok az çaldı” diye konuştu.

KKTC’de sağlık sisteminin köklü değişime uğraması gerektiğini savunan Halil Uzunkaya, “Şimdi yetkililer çıkıp açıklamalar yapıyor. Yeni hastane yapılacağını söylüyor. Onkoloji Merkezi de yeni yapıldı ama içerisinde hastalara bakacak yeterli sayıda Onkolog yok. Boş binanın veya hastasına ilgi göstermeyen bir hekimin ne anlamı var” diye sitem etti.

“Bizim ciğerimiz yandı başkasının da ciğeri yanmasın”

Halil Uzunkaya, kamu görevlisi olduğunu ancak bu eylemi mesleğine de mal olsa duruşundan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Uzunkaya, “Bizim ciğerimiz yandı başkasının da ciğeri yanmasın. Ülkede sağlık sistemi değişip halk hakkettiği hizmeti alıncaya kadar eylemimi sürdüreceğim” dedi.

Havadis