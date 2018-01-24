BAŞKANLAR BİRARAYA GELDİ!

Hükümet kurma arayışları çerçevesinde hükümet kurma görevinin UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’e verilmesinin ardından 4’lü koalisyon hükümeti arayışlarının ne olacağına ilişkin soru gündeme geldi.

HK Ajansın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre 4’lü koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için görüşmeler devam edecek. Parti Genel Başkanları bugün yeniden DP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Partilerin çalışmalarını tamamlayabilmeleri için daha bir kaç gün çalışmaya ihtiyacı var. Gelinen aşamada partilerin ortaya bir çerçeve anlaşması çıkarmaya çok yakın oldukları ve bugün ya da önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu anlaşmanın açıklanabileceği belirtiliyor. Yani prensip olarak partiler bir çerçeve anlaşmasına imza koymaya çok yakın. Partilerin çerçeve anlaşması yapmaya yakın olmalarına rağmen bazı konularda görüş ayrılıklarının devam ettiği de gelen haberler arasında. Partilerin var olan pürüzleri aşabilmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğu bildiriliyor. Pazartesi günü Afrika Gazetesi önünde ve Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan olayların da 4’lü koalisyon hükümeti oluşturulması çabalarını etkilediği de ifade ediliyor. TDP Genel Merkezi’nde dün gerçekleştirilen toplantıdan 4 parti arasında yüzde yüz bir uzlaşı çıkmadığı için dün ortak bir açıklama yapılamadı. Bu yapılamadığı için görevin Hüseyin Özgürgün’e verilmesinin demokrasi ve teamüller gereği daha doğru olacağı açıklaması yapıldı. Partiler arasında icracı bakanlıkların paylaşımı konusunda bazı fikir ayrılıkları bulunduğu gelen haberler arasında.Maliye Bakanlığının kesinlikle DP’de kalması ve bu göreve Serdar Denktaş’ın devam etmesi konusunda ise görüş birliği var. Başbakanlığın ve 3 bakanlığın CTP’de, 3 bakanlığın HP’de ikişer bakanlığın ise DP ve TDP’de olması konusunda anlayış birlikteliği oluştu. Ama paylaşım konusunda taraflar tam bir uzlaşmaya varmış değil.