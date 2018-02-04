Başkanlık divanı seçilecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında saat 10.00’da başlaması beklenen genel kurulun gündeminde başkanlık divanı seçimleri var.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonrası oluşan ve 22 Ocak’ta yapılan ilk toplantıda seçimi kazanan milletvekillerinin yemin ederek resmen görevlerine başlamalarının ardından geçen pazartesi toplanan genel kurulun gündemindeki başkanlık divanı seçimleri, hükümet henüz oluşturulmadığı için ertelenmişti.

CTP, HP, TDP ve DP’nin katılımıyla oluşturulan ve Perşembe gün hükümet protokolünün imzalanmasının ardından Cuma gün Cumhurbaşkanına sunulan 4’lü koalisyon hükümetinin kabinesi aynı gün Cumhuriyet Meclisi’ne de sunulmuştu.

Kabine sunumunun ardından hükümet programının bir hafta içinde mecliste okunması gerektiğinden Genel Kurul’un hafta içinde de bu gündemle toplanması bekleniyor.

Mecliste, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, Demokrat Parti (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.