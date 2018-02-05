'BAŞKANLIK' İÇİN BAŞSAVCILIK'TAN GÖRÜŞ İSTENDİ!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ‘Başkanlık Divanı seçimi’ gündemiyle toplandı, Meclis Başkanlığı seçimi için Başsavcılık’tan görüş istenmesi üzerine, seçim de önümüzdeki Cuma gününe ertelendi. ,

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ‘Başkanlık Divanı seçimi’ gündemiyle toplandı, Meclis Başkanlığı seçimi için Başsavcılık’tan görüş istenmesi üzerine, seçim de önümüzdeki Cuma gününe ertelendi.

CTP- HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti görüşmeleri sırasında Meclis Başkanlığı’nın TDP’ye verileceği ifade edilmesine karşın, TDP’nin Meclis’te grubu olmaması nedeniyle İç Tüzüğe göre Meclis Başkanlığı’na aday gösteremeyeceği ortaya konmuştu.

Başbakan Erhürman: “Hukuki yorumlarda farklılıklar var”

Başbakan Tufan Erhürman, “Hukuki yorumlarda farklılıklar var, Geçici Başkanlık Başsavcılık’tan görü istedi. Bu görüş beklenecek, o görüş doğrultusunda da seçim yapılır” şeklinde konuştu.

Özgürgün: “İlk günden zorlama ile gitmeyelim”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise uzlaşı için Başsavcılık’tan görüş alınmasına evet dediklerini ancak İç tüzüğün ilgili maddesinin açık olduğunu ve Meclis Başkanı’nın grubu olan partilerden olması gerektiğini ifade etti, ‘İlk günden zorlanma ile gitmeyelim’ dedi.

Hükümet Programı da Cuma günü…

Geçiçi Başkanlık Divanı, CTP-HP-TDP- DP Hükümet Programı’nın da 9 Şubat Cuma günü okunmasına karar verdi.

Derya’nın yemini tartışıldı

Bu arada genel kurul toplantısı sırasında YDP milletvekili Erhan Arıklı yerinden söz aldı, CTP Milletvekili Dogus Derya'nın milletvekilliği yemininin geçerli olup olmadığını sordu

Geçiçi Meclis Başkanı Hüseyin Angolemlı hukuka aykırılık olmadığını, meclis hukukçularının görüşleri doğrultusunda yeminin geçerli olduğunu yemini tam okuduğunu söyledi.

Arıklı da Angolemlı'ye cevaben 'Biz de o zaman Melis’te istediğimiz sloganı atalım' dedi.