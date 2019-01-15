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Başkasına laf düşmez!

Başkasına laf düşmez!

Başkasına laf düşmez!

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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 2018’in son gününde Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da evlenmişti. Burcu Kıratlı’nın, Zeynep Bozkaya imzalı gelinliği sosyal medyada beğenilmemiş, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Çift, İstinyePark’ta görüntülendi. Sinan Akçıl “Ben Burcu’nun gelinliği, temizliği, güzelliğiyle gurur duyuyorum. Bu konuda başkasına laf düşmez” dedi.

YAZA DÜĞÜN VAR

Çift yazın düğün yapacak.

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