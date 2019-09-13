BAŞKASININ ARACINI GALERİYE SATTILAR!

RESMİ EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 2019 yılı Nisan ayı içerisinde, Girne’de, M.Ö.(E-41), A.E.(E-32) ve E.B.C.(E-22)’nin, yurt dışında bulunan bir şahsa ait aracın devir forması üzerinde söz konusu şahsın imzasını sahneledikten sonra konu aracı Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir araba galerisine 20.000 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildi.

M.Ö. ve A.E. tutuklanmış olup, E.B.C. aranmakta olup, soruşturmaları devam ediyor.