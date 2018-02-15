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BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ!

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ!

1 kişi tutuklandı!

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BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETME 

Ercan Hava Limanı’nda önceki gün E.S.’nin (E-24),  üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak sahtelediği bir başka kişiye ait kimlik kartını görevli memura vererek, o kişinin kimliğine büründüğü tespit edildi. Sözkonusu kişiyi tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

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