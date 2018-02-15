BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ!

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETME



Ercan Hava Limanı’nda önceki gün E.S.’nin (E-24), üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak sahtelediği bir başka kişiye ait kimlik kartını görevli memura vererek, o kişinin kimliğine büründüğü tespit edildi. Sözkonusu kişiyi tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.