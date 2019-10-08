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  3. BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME, SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETME
BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME, SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETME

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME, SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETME

1 tutuklu!

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BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME, SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETME

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün , saat 17.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda L.N.O. (K-28) KKTC’den çıkış yapmak amacı ile tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş Kamerun pasaportunu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine bürünerek sahte davranışla kayıt temin ettirdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.

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