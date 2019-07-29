BAŞKENTTE KORKUTAN YANGIN!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa’da organize sanayi bölgesinin doğu kısmındaki arazide dün öğleden sonra yangın çıktı. Yangın sonucu 30 dönümlük alanda kuru ot ve anızlar ile birlikte toplam 30 adet rulo balya yanarak zarar gördü

Lefkoşa’da organize sanayi bölgesinin doğu kısmındaki arazide yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 17:15 sularında, Lefkoşa’da organize sanayi bölgesinin doğu kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, 30 dönümlük arazide kuru ot ve anızlar ile birlikte toplam 30 adet rulo balya yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.