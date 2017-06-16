BAŞLARINA YIKILACAK!

Vatandaşın şikayetlerine rağmen konuyla kimse ilgilenmiyor, vatandaş şirketlerle karşı karşıya bırakılıyor. Devlet ise halen daha atması gereken adımları atamıyor.

Duygu ALAN

KKTC’de 16’sı kırma kum çakıl, 36 taş ocağı işletmesi faaliyet gösteriyor, 2 milyon 651 bin metrekarelik alana sahip taş ocakları işleme metodu ile doğaya da ciddi zararlar veriyor.

Taş ocaklarının faaliyeti nedeniyle yüzlerce ağaç kesiliyor. Yüzlerce ağaç ise taş ocaklarından çıkan toz nedeniyle kuruyarak telef oluyor, doğa giderek mahvoluyor.

Taş ocaklarının yerleşim yerleri ile iç içe olmaları da ayrı bir felaketi beraberinde getiriyor.

Değirmenlik’te taş ocaklarında dağı patlatma işlemi esnasında işletmeye yakın evler, zarar görüyor.

Birçok evin pencere camı kırılıyor, bazı evlerin duvarlarında da patlamaya bağlı yer altı sarsıntısı sebebi ile derin çatlaklar oluşuyor.

Taş ocaklarından giden toz nedeni ile bölge halkının sağlığı da ciddi tehdit altında.

Köy halkı, nefes almakta güçlük çekiyor, kapı pencere açamıyor, yıkadığı çamaşırı dışarıya asamıyor.

Değirmenlik’te özellikle taş ocağına en yakın olan Başpınar Mahallesi’nde ikamet eden astım ve benzeri solunum yolu hastası olan kişiler ise en büyük zararı görüyor.

Trafikte de tehdit

Ülkemizdeki taş ocaklarının işletme koşulları, doğal dengeyi alt üst ederken taş ocaklarının faaliyeti dolaylı olarak trafikte can güvenliğini de tehdit ediyor.

Taş ocaklarına ait kamyonların sevkiyat sırasında yollara döktüğü kum ve çakıllar, trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.

Halk isyanda

Değirmenlik’te taş ocaklarının işleyiş metodu, bölge halkını çileden çıkardı. Taş ocağı işletmelerine en yakın mahalle olan Başpınar Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, taş ocaklarının işleyiş metotlarının çevre ve insan sağlığına verdiği zarardan ciddi rahatsızlık duyduklarını belirterek bu işletmelerde sıkı denetim yapılması konusunda devlet yetkililerine çağrı yaptı.

Değirmenlik’te bazı vatandaşlar, bölgedeki taş ocaklarının işleyiş metotlarından duydukları rahatsızlığı gerek sözlü olarak gerek yazılı olarak gerekse eylem yaparak defalarca dile getirmelerine rağmen neticenin değişmediğini söyleyen vatandaşlar, devlet yetkilileri sert ifadelerle eleştirdi.

Havadis’e konuşan vatandaşlar, “Dağlar yok ediliyor, çevre katlediyor. Göz göre göre sağlığımızla oynanıyor. Devlet yetkilileri ise bu kıyıma göz yumuyor” diye isyan etti.

“Kanser olacağız”

Değirmenlik’te ikamet eden vatandaşlar, taş ocaklarından giden toz nedeni ile nefes almakta güçlük çektiklerini, gündüz saatlerinde kapı pencere açamadıklarını söyledi.

Köyde, ikamet eden astım ve benzeri solunum yolu hastası olan kişiler olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, taş ocaklarından evlerine kadar ulaşan tozdan başta bu hastalar ve çocuklar olmak üzere tüm köyün rahatsız olduğunu kaydetti.

“Evler ciddi zarar görüyor”

Değirmenlik Başpınar Mahallesi’nde ikamet eden bazı vatandaşlar, taş ocaklarının sadece insan ve çevre sağlına değil, bölgedeki evlere de ciddi zarar verdiğini belirtti.

Değirmenlik’te vatandaşlar, bölgede faaliyet gösteren taş ocaklarında, dağı patlatma işlemi esnasında işletmeye yakın birçok evin pencere camının kırıldığını bazı evlerin duvarlarında da patlamaya bağlı yer altı sarsıntısı sebebi ile çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.

“Yeşili öldürdü”

Başpınar Mahallesi’ndeki vatandaşlar, taş ocaklarının işleyiş metodunun bölgedeki ağaçlara da ciddi zarar verdiğini belirtti.

Taş ocaklarının faaliyeti nedeniyle yüzlerce ağaç kesildiğine vurgu yapan bölge halkı, yüzlerce ağacın taş ocaklarından çıkan toz nedeniyle kuruyarak telef olduğunu, kesilen ağaçların yerine yenilerinin ise dikilmediğini ifade etti.

Kaçakbaflı: Evim başıma yıkılacak

Değirmenlik’te ikamet eden Meryem Kaçakbaflı isimli vatandaş, bölgedeki taş ocağı işletmelerinin işleyiş metodu nedeni ile duyduğu rahatsızlığı Havadis ile paylaştı.

Bölgedeki taş ocağından kalkan toz nedeni ile kapı pencere açamadığını söyleyen Kaçakbaflı kanser hastası olduğunu, taş ocağı işletmelerinden kalkan toz nedeni ile sağlığının da tehdit altında olduğunu ifade etti.

Meryem Kaçakbaflı, bölgedeki taş ocaklarında dağı patlatma işlemi sırasında meydana gelen sarsıntı nedeni ile evinde ciddi hasarlar oluştuğunu kaydetti.

Sosyal Yardım maaşı ile geçindiğini ve sürekli tadilat yapacak bir maddi gücü olmadığını söyleyen Kaçakbaflı, şunları kaydetti:

“Ben zaten sosyal yardım maaşı ile geçinen bir kimseyim. Evimi sürekli olarak tadil edemem. En son 3 yıl önce damadım evimi onardı ama taş ocağındaki patlama nedeni ile oluşan sarsıntılar yine evin duvarlarında çatlak oluşmasına neden oldu. Devletimize çağrımız bu konuda bir önlem alınmasıdır. Öte yandan bu taş ocaklarındaki toz bir şekilde hapsedilmelidir. Sağlımız tehdit altında.”

Havadis