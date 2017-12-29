Başrol oyuncusu iki bölümde pes etti!

Çağla Şıkel, rol aldığı Dostlar Mahallesi dizisinin reytingi için konuştu

Çağla Şıkel, rol aldığı Dostlar Mahallesi dizisinin reytingi için konuştu. Çağla Şıkel, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.

Manken, yeni dizisi ‘Dostlar Mahallesi’nin reytinglerinin kötü olmasıyla ilgili, “Hayatta her şey nasip, kısmet, yapacak bir şey yok” dedi. Şıkel, otomobiline bindiği sırada kıyafetinin azizliğine uğradı.