BASTIR PARAYI KAP LİKE'I!

UBP Girne Milletvekili adayı Bulut Akacan’ın, sosyal medya aracılığıyla farkındalık yaratmak ve facebook hesabından seçime yönelik yaptığı paylaşımların binin üzerinde beğeni almasını sağlamak için Rusya’da bir şirketle anlaştığı iddia edildi.

UBP Girne Milletvekili adayı Bulut Akacan’ın facebook hesabından yaptığı paylaşımların binin üzerinde “like” aldığı, “like” atanların yüzlercesinin ise, Rus hesabı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Gazetemize ulaşan bazı vatandaşlar, Bulut Akacan’ın facebook hesabındaki paylaşımları takip ettiklerini, binin üzerinde beğenisi olan bu paylaşımlara kimlerin “like” attığını öğrenmek için tıkladıklarında yüzlerce Rus hesapla karşılaştıklarını belirterek, “Seçim öncesi bu da oldu. Fazla beğeni ile toplumda farkındalık yaratmak için adaylar buna bile başvurdu” diye konuştu.

Konuyla ilgili gazetemize ulaşan bir kaynak ise, UBP Milletvekili adayı Bulut Akacan’ın Rusya’da bir şirkete para ödeyerek facebook hesabından yaptığı paylaşımlara “like” atılmasını sağladığını iddia etti.

Yeni Bakış