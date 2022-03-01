Başvurular başladı: Bu bölgede evlenene 2 bin Euro

İtalya'da yetkililer, Lazio bölgesinde evlenen herkese 2 bin Euro verileceğini (yaklaşık 31 bin lira) duyurdu. Söz konusu yardımdan yabancılar da yararlanabilecek.

İtalya'da hem çiftleri hem de düğün sektörünü sevindirecek bir adım atıldı. Lazio bölgesindeki yetkililer, düğünleri ister Roma'da, ister görkemli bir şatoda veya bir kumsalda olsun, bölgedeki evlenen çiftlere 2 bin euro (yaklaşık 31 bin lira) verdiklerini açıkladı.

AMAÇ DÜĞÜN SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRMAK

“Sevgiyle Lazio'da” (Lazio in Love) adlı projede, koronavirüs pandemisinin vurduğu düğün sektörünü canlandırmayı amaçlıyor.

Lazio bölgesi, başkent Roma’nın yanı sıra Tivoli, Latina, Viterbo, Pomezia gibi popüler kentlerin yer aldığı toplam 13 kenti kapsıyor.

Lazio bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; çiftlerin bugünden itibaren taleplerini iletebileceği ve başvuruları kabul edilirse düğün planlayıcısı, gelinlik ve damatlık, mekan, yemek, çiçekler ve araba dahil olmak üzere Lazio merkezli düğün hizmetlerine harcadıkları paranın 2 bin Euro’sunu geri alacakları açıklandı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Bununla birlikte, yetkililer proje için toplam 10 milyon Euro ayırdı. Geri ödeme başvurularının Ocak 2023'ün sonuna kadar yapılabileceği de belirtildi.

Lazio Belediye Başkanı Nicola Zingaretti, “Ekonomik krizden ağır şekilde zarar gören bir düğün sektörü desteklemek için plana ihtiyaç var. Turizm sektörünü de göz önünde bulundurarak, birçok lokasyonu ile dünyanın en büyüleyici yerleri arasında yer alan bölgemizin her yeri ile övünebilmenin gururu ile önemli bir yatırımı hayata geçirdik” dedi.

Cumhuriyet