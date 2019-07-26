BATI NİL TEŞHİSİYLE HASTANEDE YATAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

KKTC Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Lefkoşa Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde Batı Nil virüsü teşhisi ile yatmakta olan Hilmi Elibol’un bugün kardiak ve solunum arresti gerçekleşerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Elibol’un ailesine başsağlığı dilerken, vatandaşlara da uyarıda bulundu.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Lefkoşa Devlet Hastanemiz Genel Yoğun Bakımı’nda Batı Nil Virüsü teşhisiyle yatmakta olan, Hilmi Elibol bugün kardiak ve solunum arresti gerçekleşerek kaybedilmiştir.

Ailesine başsağlığı dileriz.

Dün itibariyle 7 kişi daha kontrol amaçlı hastanemizde tutulmaktadır. Hastaların kan ve BOS örnekleri Türkiye’ye gönderilmiştir.

Sonuçlar yine kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Ülkemizde hastalığın kontrolüne yönelik olarak bakanlığımız tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde tüm gerekli koruma tedbirleri alınmıştır.

VATANDAŞA UYARI

Sivrisinekler, üremek ve çoğalmak için uygun su kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu su kaynakları, sazlık, bataklık, göl gibi doğal alanlar olabileceği gibi bahçemizdeki bir saksının dibinde, kullanılmayan bir araba lastiğinde ve plastik bir kovada bekleyen su birikintisi de olabilir.

Evlerimizin ve bahçelerimizin etrafında birikmiş ve bir haftadan fazla bekleyen su kaynaklarını ortadan kaldıralım. Su depoları ya da varillerin üzerini kapatıp, kovalarda bekleyen suları sık sık boşaltalım.

El arabaları vb ekipmanlarda bekletilen suları boşaltalım.

Çatı yağmur su oluklarını temizletelim. Saksı diplerinde bekleyen suları boşaltalım.”